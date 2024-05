Al Jazeera | 64 morti a Gaza in 24 ore

L’Unione Europea ha promesso all’Ucraina il suo sostegno fin dall’inizio della guerra e intende mantenerlo fino alla fine delle ostilità : lo ha affermato l’Alto Rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell.

Sono almeno 64 i palestinesi morti a seguito di attacchi israeliani nella Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore. Lo sostiene Al Jazeera in base ai report dei propri corrispondenti sul campo. In dettaglio secondo l'emittente qatariota ci sono stati: ...

Guerra Israele - Hamas, ministro Gantz: "Piano per Gaza o lasciamo il governo". LIVE

Al Jazeera, almeno 64 morti a Gaza nelle ultime 24 ore

Nuseirat, 17 morti nel campo profughi. Piani postbellici per Gaza, l'ultimatum a Netanyahu

Biden all'università di M.L.King, si prevedono proteste Il presidente americano Joe Biden visiterà oggi l'università dove ha studiato l'icona dei diritti civili Martin Luther King per fare appello agl