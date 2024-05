Servizio idrico | assemblea aperta sui rincari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 19 maggio 2024) Fissato per domani sera alle 21 all’auditorium Aldo Moro (in viale Santuario) il consiglio comunale aperto dedicato a "Chiarimenti da parte del gestore delintegrato in merito alle criticità e ai disservizi sopraggiunti per le cittadine e i cittadini di Saronno, e tuttora presenti, con il passaggio della gestione delda Saronno Servizi s.p.a. alla società Alfa s.r.l.". A chiedere la seduta la lista civica Obiettivo Saronno e il consigliere comunale indipendente Giuseppe Calderazzo: "Sarà una serata in cui i cittadini potranno esprimersi liberamente, sulle problematiche riscontrate in merito alla gestione dell’acqua come ad esempio: bollette, disservizi vari, rapporti con il gestore e qualità dell’acqua stessa. Questa è l’opportunità di far sentire la propria voce, partecipando ...