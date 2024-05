F1 - un trionfo Ferrari a Imola per la prima volta dal 2006? Ci si può provare Anz - ci si deve provare!

(Di domenica 19 maggio 2024) Alle ore 15.00 di domenica 19 maggio si spegneranno i semafori sulla griglia di partenza di, dove andrà in scena un Gran Premio dal nome ufficiale troppo lungo e complesso per essere ricordato. Poco importa dell’etichetta, si tratta della corsa nell’autodromo intitolato a Enzo e Dino, situato a pochi chilometri dalla sede della Scuderia di Maranello. Dunque, gara del cuore nel senso più letterale del termine per la, che può sognare di tornare sul gradino più alto del podio dell’appuntamento casalingo dopo ben 18 anni. Vero che dal 2007 al 2019 l’impianto romagnolo è stato tristemente esiliato dal calendario del Mondiale di F1, dunque le edizioni di digiuno si contano sulle dita di una mano, cionondimeno sempre diciotto anni sono passati da quando Michael Schumacher piegò Fernando Alonso al termine di un braccio di ...

Sarà pure stato aiutato dalla Safety Car, entrata dopo il botto tra Magnussen e Sargeant, ma la vittoria in F1 Lando Norris se la meritava da tanto tempo. Sembrava mancasse sempre qualcosa o che ci fosse un pizzico di sfortuna, per allontanarlo da ...

Primo appuntamento stagionale in Europa, con l’olandese della Red Bull che vuole riprendere la sua marcia trionfale. A 15 l’altra Ferrari di Sainz, le due Rosse sul podio a 4,00 Milano, 16 maggio – La Formula 1 sbarca in Europa, e il primo ...

(Adnkronos) - Roma, 16 maggio 2024 – Il Gran Premio dell'Emilia Romagna è tornato nel calendario mondiale di Formula 1 ufficialmente nel 2020 ma, per tutti gli appassionati del Circus, Imola rimane, dal 1981, il luogo di corse epiche e, in alcuni ...

F1, Gp di Imola: le Ferrari solo al quarto e quinto posto in partenza - F1, Gp di imola: le Ferrari solo al quarto e quinto posto in partenza - La cronaca delle qualificazioni per il Gran premio romagnolo con Verstappen ancora una volta protagonista. Max Verstappen trionfa ancora. Dopo un inizio di weekend non incoraggiante per Red Bull sul t ...

F1, GP Imola, Verstappen eguaglia Senna: "Non me l'aspettavo". Ferrari amara: Leclerc e Sainz ammettono i problemi - F1, GP imola, Verstappen eguaglia Senna: "Non me l'aspettavo". Ferrari amara: Leclerc e Sainz ammettono i problemi - Max Verstappen al GP di imola da umano torna ad essere sovraumano, passando dalle asperità delle prove libere al trionfo nelle qualifiche. Il campione di Red Bull ha conquistato infatti la pole ...

F3 | GP Emilia Romagna 2024: Noel Leon trionfa a sorpresa in una sprint race ricca di incidenti - F3 | GP Emilia Romagna 2024: Noel Leon trionfa a sorpresa in una sprint race ricca di incidenti - Noel Leon vince la sprint race di F3 a imola. Il messicano anticipa sul traguardo Oliver Goethe e Tim Tramnitz, entrambi penalizzati ...