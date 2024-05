Negli anni ’80 ho studiato a Roma e mi sono innamorato - ora vivo tra Italia e California” | la storia di Mark

(Di domenica 19 maggio 2024)Tedesco ha 65e fino a qualche tempo fa insegnavaai ragazzi del liceo in California, dove è nato e cresciuto. La sua fascinazione per il passato nasce'80, quando si èdi, doveha vissuto per diverso tempo prima di rientrareUsa. "Cinque, seifa il mio compagno mi ha chiesto: 'Perché non andiamo a vivere inquando vai in pensione?'". E così è stato: ecco cosa ha raccontato a Fanpage.it.

Roma, 18 mag – Ad inizio marzo il premier Italia no Giorgia Meloni aveva annunciato da Washington, dove si trovava per un incontro con il presidente Joe Biden, l’ufficialità del trasferimento in Italia di Chico Forti , detenuto nelle carceri ...

Chico Forti è ufficialmente tornato in Italia , dopo 24 anni di prigione negli Stati Uniti. Una gioia immensa per lui e per la sua famiglia, ma anche per il governo Italia no. Infatti, quando l’imprenditore originario di Trento è atterrato ...

Giuliano Peparini ha da poco realizzato il suo sogno, di aprire a Roma una scuola di arti performative in cui i giovani possano coltivare e far crescere il loro talento. La Peparini Academy ha aperto nel cuore di Roma, nel quartiere Tuscolano, dove ...

La proposta della candidata sindaco nel Bresciano: «Un assessorato alla felicità» - La proposta della candidata sindaco nel Bresciano: «Un assessorato alla felicità» - L'idea della candidata del centrosinistra, a Montichiari, Beatrice Morandi. Non è una novità, visto che negli ultimi anni ci sono state proposte simili: come a Cremona e in provincia di Rovigo ...

Usyk batte Tyson Fury ai punti ed entra nella storia: dopo 25 anni tutte le cinture mondiali dei pesi massimi sulle spalle di un solo pugile - Usyk batte Tyson Fury ai punti ed entra nella storia: dopo 25 anni tutte le cinture mondiali dei pesi massimi sulle spalle di un solo pugile - Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Il trasferimento in Italia di Chico Forti è fonte di grande soddisfazione. Una dimostrazione di come il ricorso al diritto internazionale, in questo caso la Convenzione di ...

C’era una volta la sanità pubblica - C’era una volta la sanità pubblica - Anche dopo anni di discussioni su maxi ambulatori con dotazioni tecnologiche, su servizi a domicilio, su centri di riabilitazione o di chirurgia senza ricovero, il luogo simbolo della cura del malato ...