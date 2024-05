Per favore levatevi di mezzo | Mabel e Cristina - chi le insulta dopo i 15 000 euro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Ad Affari Tuoi va in onda un'altra partita disastrosa.il trionfo di Luca nella serata di venerdì, questa volta le cose sono andate parecchio male. Protagoniste della serata. I pacchi blu nella prima parte della puntata volano via abbastanza rapidamente, poi però la fortuna si inceppa. Le due concorrenti rifiutano offerte pesantissime da parte del dottore che arrivano anche a 30.000. E così spiegano le loro scelte ricordando quanto vissuto durante l'alluvione di un anno fa in Emilia-Romagna: "È stato un giorno molto difficile. Abbiamo ancora molta confusione. Io non sono stata toccata ma la mia mamma sì. È stata una catastrofe ma c'è tanta gente buona. Ci hanno aiutato tante persone. Ci siamo ritrovati in casa gente che non conoscevamo. Tanti volontari. C'era gente che passava con camioncini ...