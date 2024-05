Adesso aiutateci Gara di solidarietà nei due paesi allagati da riportare alla vita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 19 maggio 2024) Le case alluvionate da svuotare, il fango da spalare, le pulizie da fare, dueda: gli appelli, "", volano anche in rete, i Comuni di Bellinzago e Gessate riaprono gli albi dei volontari, e nei duemessi in ginocchio dall’esondazione scatta ladi. Sono decine e decine i cittadini e le cittadine che, in queste ore, si mettono a disposizione, iscrivendosi agli elenchi ufficiali dei volontari comunali e imbracciando pala, secchio e scope. Il quartiere generale, come è da ormai tre giorni, è la palestra di piazza Papa Giovanni XXIII di Bellinzago, trasformata in centro dell’unità di crisi. Da una postazione "dedicata" lo storico volontario Flavio Micheloni con i volontari di protezione civile ...