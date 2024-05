Le prime forme prodotte dai bisnonni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 19 maggio 2024) Il caseificio Gelmini, che si incontra appena entrati in Besate, arrivando da Motta Visconti, venne fondato dalla bisnonna di Chiara e Marco Gelmini alla fine dell’800, quando i formaggiai trasformavano il latte raccolto nelle cascine in cambio di vitto e alloggio. E mandavano in montagna a far stagionare ledi gorgonzola. Ma l’artefice della crescita dell’azienda è stato Carlo Gelmini che da una piccola attività avviata in centro paese con pochi dipendenti, ha sviluppato la produzione sino a quando i vecchi locali si rilevarono non più adeguati. Nel 1997 ha creato il nuovo stabilimento, ampliato successivamente nel 2004 con i locali per la stagionatura. In questo modo si evitava di spostare tutte leai magazzini di stagionatura e stoccaggio di Novara. Alla sua scomparsa i figli ne hanno ...