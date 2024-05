(Di domenica 19 maggio 2024) Ilin Italia non è sempre una scelta. L’aumento delè un fenomeno che emerge dai dati del lavoro di ricercatrici, senatrici e la dirigente di ricerca dell’Istat. Nel rapporto “Da conciliazione a costrizione: ilin Italia non è una scelta. Proposte per l’equità di genere e la qualità del lavoro” sono presenti anche le esperienza di lavoratrici con contratto. Il documento ha il pregio di concentrarsi su un fenomeno in forte crescita, ma di cui si parla poco o solo quando è in arrivo la stagione estiva: il. I numeri sono importanti, con oltre 2 milioni di lavoratori e lavoratrici su 4 ...

In Italia , più della metà dei 4 milioni e 203 mila lavoratori e lavoratrici part-time rilevati dall'Istat nel 2022, il 56,2%, non ha scelto questa forma contrattuale ma l'ha accettata o subita per necessità o per assenza di altre possibilità, ovvero ...

Il rapporto di Forum Disuguaglianze e Diversità fa il punto sul part-time involontario , cioè non voluto dal lavoratore. Un fenomeno cresciuto solo in Italia, al contrario degli altri paesi europei. E che penalizza soprattutto le donne : il 16,5% sul ...

Per il report del Forum Diseguaglianze e Diversità , i contratti a orario ridotto sono stati imposti o proposti come unica alternativa a più della metà dei Part-time effettivi. E per lo più, si tratta di donne, persone migranti o con un basso titolo ...

Part-time involontario, cos’è e perché colpisce più le donne degli uomini - part-time involontario, cos’è e perché colpisce più le donne degli uomini - Il part-time in Italia non è sempre una scelta. L’aumento del part-time involontario è un fenomeno che emerge dai dati del lavoro di ricercatrici, senatrici e la dirigente di ricerca dell’Istat. Nel ...

Poste, c'è l'accordo sul turn over: arrivano oltre 3mila assunzioni - Poste, c'è l'accordo sul turn over: arrivano oltre 3mila assunzioni - La società ha raggiunto l'intesa con i sindacati per le politiche attive e il turn over: l'organico verrà incrementato di 3.374 unità entro la fine dell'anno ...

Poste italiane, al via 3.600 nuove assunzioni entro il 2024 e c'è la conversione di tutti i part time in full time - Poste italiane, al via 3.600 nuove assunzioni entro il 2024 e c'è la conversione di tutti i part time in full time - C'è l'accordo con i sindacati per il ricambio generazionale nei tanti uffici sparsi sul territorio di Poste italiane. Questo vuol ...