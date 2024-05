Rosa Camuna a Marco Galbiati | Mio figlio Riky stroncato a 15 anni Quel dolore è diventato nuova vita

(Di domenica 19 maggio 2024) Quindici. È l’età a cui,2 gennaio, è morto suo, tre giorni dopo un improvviso malore mentre stavano sciando insieme sulle piste dell’Aprica. Arrestato cardiaco, la causa della morte. "Ricky non c’è più, ma voglio ere ad altri genitori situazioni come la mia, permettendo loro di veder crescere i loro, di figli", racconta, imprenditore di Sirone, il papà di Riccardo. Così è nato il progetto “QuindiCiSiamo“, uno dei tanti che papàpromuove e sostiene in memoria di suo, che ha donato gli organi permettendo così ad altre persone di tornare a vivere. Persone chespera, magari grazie anche ad una apposita legge, di poter conoscere per ...

AEW, Ricky Starks sulla sua assenza: “Non sono infortunato, non dipende da me” - AEW, Ricky Starks sulla sua assenza: “Non sono infortunato, non dipende da me” - Negli ultimi mesi, da un fonte non precisata, era emerso online che il contratto di Ricky Starks, wrestler della All Elite Wrestling, era ormai in scadenza, con molte persone che già da tempo lo ...

Elio: «L'autismo di mio figlio Dante e noi, lasciati soli dallo Stato. Feiez morì davanti ai nostri occhi, se ne andò via un pezzo di me» - Elio: «L'autismo di mio figlio Dante e noi, lasciati soli dallo Stato. Feiez morì davanti ai nostri occhi, se ne andò via un pezzo di me» - Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band, le canzoni. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono una indagine. Fui molto orgoglioso» ...

Le rare foto di famiglia di Ricky Martin con i figli Valentino e Matteo - Le rare foto di famiglia di Ricky Martin con i figli Valentino e Matteo - Hearst e le terze parti usano i cookies e le tecnologie simili (“Cookies”) su questo sito. Alcuni Cookies sono necessari per il corretto funzionamento del sito e per fornirti i nostri contenuti; quest ...