Momenti di apprensione | le condizioni di Zanardi tengono in ansia

(Di domenica 19 maggio 2024), sono ore concitate per la famiglia e per i sostenitori del campione: gli ultimi aggiornamenti su Alex. La sua famiglia continua a proteggerlo in tutti i modi possibili e immaginabili. Giustamente, aggiungeremmo. Perché è più che legittimo, appunto, che si faccia di tutto, nel suo caso e in quello, assai analogo, di Michael Schumacher, per tutelare la sua privacy e per evitare che qualcuno metta il naso nella durissima battaglia che sta affrontando. Alex(AnsaFoto) – ilveggente.itUna battaglia dalla quale Alex, questo è poco ma sicuro, farà di tutto per uscire vittorioso. Per tornare ad essere, cosa in cui tutti continuano a sperare, quello che era prima del drammatico incidente che ha stravolto la sua vita e la sua carriera nel giugno 2020. Il pilota automobilistico e paraciclista italiano, tanto per ...