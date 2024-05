Il programma di Fratelli d’Italia alle elezioni europee 2024 | le proposte di Giorgia Meloni

Il Movimento 5 Stelle presenta il proprio programma in vista delle elezioni europee dell'8-9 giugno: stop all'invio di armi e impegno per la pace al primo posto, ma anche tante proposte sull' ambiente e in difesa degli animali. Sull'immigrazione si ...

Forza Italia ha presentato il suo programma per le elezioni europee . Grande spazio è dedicato a misure per incentivare libertà d'impresa e competitività, a partire dall'Unione bancaria e dal debito comune europeo . Tra le proposte spunta anche il ...

Il tour del governatore Bonaccini con i candidati Perelli e Bassi - Il tour del governatore Bonaccini con i candidati Perelli e Bassi - Tra i cardini del programma sintetizzato da Bassi, l’attenzione alle frazioni copparesi, il lavoro, la sanità e la partecipazione a bandi europei.

Calendario Europei canoa slalom 2024 oggi: orari 19 maggio, tv, programma, streaming, italiani in gara - Calendario Europei canoa slalom 2024 oggi: orari 19 maggio, tv, programma, streaming, italiani in gara - La canoa slalom vedrà concludersi gli Europei 2024 a Tacen (Lubiana), in Slovenia, con le finali delle ultime 4 specialità, che si disputeranno oggi, domenica 19 maggio: in programma tutte le ...

"Europa, identità e cultura. Serve una Costituzione" - "Europa, identità e cultura. Serve una Costituzione" - Rocco Buttiglione, ex ministro e docente, oggi al Festival della Fantasia "Dopo le crisi dobbiamo ripartire applicando il principio della sussidiarietà".