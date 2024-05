(Di domenica 19 maggio 2024) Un tripudio di profumi e un tuffo nellaalla terza edizione di “in fiore“, la rassegna che tra ieri e oggi porta in centro vivaisti e fioristi del territorio, artigianato selezionato, oltre a un messaggio di cultura e di solidarietà con la partecipazione di scuole, club e associazioni. Tra le novità, un’anteprima della rievocazione storica di giugno. Come avvenuto ieri, dalle 16 alle 18 sfilerà il corteo storico di. "Siamo felici di questa nostrata per il centro città con i fiori donati dai fioristi di Confcommercio– dice Daniela Monguzzi, collaboratrice del Comitato rievocazione storica di–. Alla rievocazione storica di giugno ci saranno oltre 300 figuranti provenienti da 20 associazioni culturali del territorio, non solo di ...

Profumo di storia. Monza si risveglia in un giardino fiorito. E San Gerardo sfila

