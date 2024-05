La nuova via della seta | 5 brand cinesi da tenere d’occhio

Leggi tutta la notizia su amica

(Di domenica 19 maggio 2024) La moda del futuro? Arriva da Oriente. La Cina è il Paese a cui guardare per capire come si sta evolvendo il settore e per individuare i talenti più richiesti. Dopo la pandemia e il lungo lockdown, il Paese del Dragone è tornato a correre attirando i colossimoda. Ma l’interscambio è reciproco: unagenerazione di creativi sta uscendo dai confini nazionali pronta a sfidare i pregiudizi e a far conoscere una ricchissima tradizione culturale e sartoriale. C’è unaVianel mondomoda. E il fenomeno non è neanche così nuovo in Italia: basti pensare al lavoro di Luca Lin nelACT N°1. Dopo l’uscita dell’ex-codirettore creativo ...