Gaza - ultimatum di Gantz a Netanyahu Liberare gli ostagg - eliminare Hamas e smilitarizzare la Striscia | le condizioni per non lascire il governo

Il ministro del gabinetto di guerra israeliano Beny Gantz ha lanciato un ultimatum pubblico al premier Benyamin Netanyahu dichiarando che il suo partito lascerà il governo se il gabinetto non approverà una strategia per la guerra a Gaza entro l'8 ...

