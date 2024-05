Il totalitarismo del silenzio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Il clima politico è avvelenato da un'opposizione che non accetta la sua sconfitta politica e culturale. Due fatti in cronaca confermano il quadro: la prima notizia è il rientro di Chico Forti in Italia, ignorato dalla sinistra, la stessa che aveva presentato interrogazioni in Parlamento sulla sua carcerazione negli Stati Uniti. Ieri è scesa la cappa deldemocratico. La seconda notizia è l'ennesima operazione di sabotaggio delle opinioni del centrodestra, ha colpito il ministro Annamaria Bernini che a Pisa non ha potuto parlare con i militanti di Forza Italia. I gazzettieri della sinistra con la faccia di bronzo ora lo chiamano «dissenso». Il(su Forti) e la gazzarra (su Bernini) sono uniti dal filo rosso di una sinistra ridotta a reggicoda di movimenti estremisti dominati dall'ignoranza.