Il vigile ucciso in casa | Viveva il suo ruolo con professionalità Non giocava con le armi

(Di domenica 19 maggio 2024) Da meno di un anno aveva lasciato la divisa di guardia giurata per indossare quella di agente della polizia locale di Mortara. E forse nei suoi programmi quella non sarebbe stata l’ultima. Christian Rovida, 22 anni, l’agente morto venerdì nella suadi Gropello per un colpo partito accidentalmente dalle sua pistola d’ordinanza, nelle mani della fidanzata diciannovenne (ora indagata),molto seriamente la sua professione. "Lo ricordo come un ragazzo checon grandeil suo– lo ricorda Davide Curti, comandante della polizia locale di Mortara dal quale dipendeva dal luglio dello scorso anno – e quello che è accaduto ci ha lasciati senza parole. Per come lo abbiamo conosciuto non era certo il tipo che potesse scherzare con le". "Prima di ...

