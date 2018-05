Canoa velocità - Coppa del Mondo Duisburg 2018 : sette equipaggi azzurri in semifinale : La seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo di Canoa velocità di Duisburg si è chiusa con la sessione pomeridiana dedicata alle semifinali. Sono stati sette gli equipaggi azzurri impegnati e tutti si sono qualificati per le semifinali. Nel K1 200 metri maschile (specialità olimpica) serviva almeno il settimo posto per passare alle semifinali: obiettivo raggiunto sia da Andrea Domenico Di Liberto, che vince la seconda serie in ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Duisburg 2018 : altro quarto posto per l’Italia - lo ottiene Carlo Tacchini : Si è conclusa la sessione mattutina della seconda giornata della seconda tappa di Coppa del Mondo di Canoa velocità in corso a Duisburg, in Germania. Come ieri, anche oggi il miglior risultato per l’Italia è stato un quarto posto. Gli azzurro sono entrati con un equipaggio in due delle nove Finali A disputate. Nel C1 1000 metri maschile (specialità olimpica) Carlo Tacchini ha ottenuto il quarto posto in 3’46″797, dietro tre ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Duisburg 2018 : amaro quarto posto per Santini-Incollingo : Conclusa a Duisburg, in Germania, la prima giornata della seconda tappa di Coppa del Mondo di Canoa velocità, che porta in dote all’Italia, sulle tre imbarcazioni giunte in Finale A, un quarto, un sesto ed un nono posto, ottenuti tutti in specialità olimpiche nella canadese e nel kayak maschili. Partiamo dalla canadese maschile: Daniele Santini e Luca Incollingo centrano un amaro quarti posto in finale nel C2 1000 metri (specialità ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Duisburg 2018 : Santini-Incollingo - lampo azzurro in finale! In semifinale tutti gli altri equipaggi : Scattata a Duisburg, in Germania, la seconda tappa di Coppa del Mondo di Canoa velocità, con le prime batterie che hanno visto in acqua otto imbarcazioni azzurre. Il bilancio dell’Italia è più che buono: un equipaggio ha centrato direttamente la Finale A, mentre tutti gli altri si sono guadagnati la semifinale. Partiamo dalla canadese maschile: Daniele Santini e Luca Incollingo volano in finale nel C2 1000 metri (specialità olimpica) ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Duisburg 2018 : Italia finalmente a ranghi compatti. Rientrano i big internazionali : Dopo la prima prova di Coppa del Mondo di Canoa velocità, appena andata in archivio a Szeged, in Ungheria, nella quale era stato impegnato il solo Carlo Tacchini (oltre agli atleti della paraCanoa), per la seconda ed ultima prova di Duisburg, in Germania, la selezione azzurra torna ad essere a ranghi compatti: saranno infatti 24 gli azzurri impegnati nelle acque tedesche. Anche i big internazionali torneranno tutti in gara e soprattutto la ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Duisburg 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La Coppa del Mondo di Canoa velocità terminerà nel fine settimana a Duisburg, in Germania, con la seconda delle due tappe in calendario: da venerdì 25 a domenica 27 scenderanno nelle acque teutoniche i migliori interpreti al Mondo della disciplina. Non saranno invece in programma gare di paraCanoa. La copertura televisiva sarà assicurata dallo streaming presente sul sito della federazione internazionale, che trasmetterà tutte le finali di ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Szeged 2018 : buone risposte da Carlo Tacchini e dalla paracanoa : La prima delle due tappe della Coppa del Mondo di Canoa velocità, conclusa ieri a Szeged, in Ungheria, ha consegnato all’Italia buone risposte da parte di Carlo Tacchini, che ha ottenuto un podio, e dall’intero reparto della paraCanoa, dove la compagine azzurra ha centrato ben due successi. Il poliziotto verbanese si è misurato nel C1 su tre distanze: 500 (specialità non olimpica), 1000 (specialità olimpica) e 5000 (specialità non ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Szeged 2018 : Carlo Tacchini chiude con un ottavo posto nel C1 5000 metri : Si è chiusa oggi a Szeged (Ungheria) la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Canoa velocità. La sessione pomeridiana della quarta giornata di gare ha decretato i vincitori nei 5000 metri. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Partiamo dal C1 5000m dove Carlo Tacchini chiude in ottava posizione. Il 23enne azzurro, dopo aver conquistato ieri uno straordinario terzo posto sui 1000m, non è riuscito a brillare nelle altre due gare, ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Szeged 2018 : Carlo Tacchini raggiunge la finale nel C1 500 : Carlo Tacchini, dopo il terzo posto di ieri mattina nella specialità olimpica del C1 1000 metri, è tornato in acqua stamane nelle semifinali del C1 500 metri, specialità non olimpica. Il poliziotto verbanese era l’unico azzurro impegnato nel blocco odierno di gare nella tappa di Coppa del Mondo in corso a Szeged, in Ungheria. L’obiettivo era quello di rientrare tra i primi tre per accedere alla finale A, e Tacchini ha centrato il secondo ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Szeged 2018 : Carlo Tacchini centra la semifinale nel C1 500 : Carlo Tacchini, dopo il terzo posto della sessione mattutina nella specialità olimpica del C1 1000 metri, è tornato in acqua nella sessione pomeridiana nelle batterie del C1 500 metri, specialità non olimpica. Il poliziotto verbanese era l’unico azzurro impegnato nel blocco odierno di gare nella tappa di Coppa del Mondo in corso a Szeged, in Ungheria. L’obiettivo era quello di rientrare tra i primi sei per accedere alle semifinali, e ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Szeged 2018 : Carlo Tacchini sul podio nel C1 1000 metri - Marius Bogdan Ciustea vince nella paracanoa : Terza giornata di gare a Szeged (Ungheria), dove si sta svolgendo la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Canoa velocità. La sessione mattutina odierna ha decretato i vincitori in nove categorie, oltre a quelle delle paraCanoa, andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Partiamo dal C1 1000 metri dove arriva lo straordinario terzo posto di Carlo Tacchini. Una finale in progressione per il 23enne azzurro, che era partito piano, ma ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Szeged 2018 : Carlo Tacchini apre col botto! È terzo nel C1 1000 metri! : Una gara da campione per Carlo Tacchini che sale sul terzo gradino del podio nella prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Canoa velocità, in corso di svolgimento a Szeged (Ungheria). Il 23enne azzurro ha chiuso al terzo posto nella specialità olimpica del C1 1000 metri facendo registrare il tempo di 3:47.361. Una finale dominata come da pronostico dal ceco Martin Fuksa, vicecampione europeo ed iridato in carica, che ha chiuso con ...