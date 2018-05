Tom Clancy' s Rainbow Six | Team Liquid conquista la finale della stagione 7

Tom CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE : Ubisoft annuncia il Weekend GRATUITO : Dal 17 al 20 maggio sarà possibile giocare gratuitamente a Tom Clancy’s RAINBOW Six SIEGE e unirsi agli oltre 30 milioni di utenti della community del gioco su tutte le console e Windows PC. Gioca GRATIS a RAINBOW Six SIEGE Gli utenti che proveranno il gioco durante il Weekend GRATUITO potranno conservare i progressi ottenuti e continuare a giocare senza soste, se decideranno di acquistarlo. Inoltre, potranno beneficiare di ...

Tom Clancy’s Jack Ryan : da Amazon ok alla seconda stagione : La prima stagione di Tom Clancy’s Jack Ryan non ha ancora debuttato su Amazon Prime, che il colosso delle vendite online e oramai autorevole concorrente al regno di Netflix ha deciso produrre anche la seconda stagione. La serie dedicata all’eroe letterario e anche cinematografico nato dalla penna di Tom Clancy è interpretato da John Krasinski (A Quiet Place, 13 Hours) che veste i panni che in passato sono stati indossati per la prima ...

Tom Clancy's Rainbow Six Siege protagonista della Summer Season di ESL Italia Championship :

Tom Clancy's Rainbow Six Siege protagonista della Summer Season di ESL Italia Championship : Ubisoft annuncia che Tom Clancy's Rainbow Six Siege sarà protagonista della Summer Season di ESL Italia Championship, che inizia oggi e terminerà nel mese di giugno. ESL Italia Championship è il più importante e prestigioso torneo eSports Italiano, organizzato da ProGaming Italia in collaborazione con Intel e paysafecard.La Summer Season sarà strutturata in due categorie: Serie A e Serie B. Nella Serie A parteciperanno i migliori otto team ...