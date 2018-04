Derby di mercato per Asamoah | Inter in pole | ma il Milan prova un clamoroso sorpasso

Derby di mercato : Inter e Milan si sfidano per un attaccante - servono 30 milioni Video : E' nato il 15 Luglio del 2000 e ha gia' fatto impazzire la Milano calcistica: il brasiliano Paulinho attualmente in forze al Vasco Da Gama è entrato nelle mire di Inter e Milan. L'attaccante brasiliano a soli 17 anni è considerato uno dei talentini del calcio mondiale e fara' sicuramente discutere il suo possibile trasferimento nelle prossime sessioni di mercato. [Video] Paulinho, la nuova stella brasiliana Il giovane attaccante riesce a ...

Il Derby County denuncia l’ex Ceo : troppi affari sul mercato con la sua ex agenzia : Il Derby County ha denunciato l'ex Ceo del club per spese eccessive in operazioni legate alla sua ex agenzia di calciatori, la Wesserman Media Group. L'articolo Il Derby County denuncia l’ex Ceo: troppi affari sul mercato con la sua ex agenzia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter- Milan si accende il Derby di mercato : ecco i tre nomi sul tavolo Video : E' un anno di transizione sia per l'#Inter che per il #Milan. Entrambe le squadre stanno dando vita ad una stagione in chiaro scuro, i dati di fatto per il momento incoronano come migliore quella degli uomini di Spalletti. I nerazzurri, infatti, sono più vicini all'obiettivo qualificazione alla prossima Champions League, i rossoneri stanno rimontando ma devono necessariamente vincere il derby per pensare di reinserirsi clamorosamente nella lotta ...

Dalla Spagna : Derby di mercato tra Siviglia e Betis per un attaccante uruguaiano : Secondo quanto riporta lo spagnolo Sport il Siviglia e il Betis avrebbero messo gli occhi su Cristhian Stuani , attaccante uruguaiano del Girona , in passato visto in Italia con la maglia della Reggina.

Milan e Inter - il Derby di mercato : la clamorosa idea Cavani dal Psg : In attesa del recupero del derby di campionato, Milan e Inter si sfidano sul mercato. L'obiettivo comune è clamoroso: Edinson Cavani . Il 31enne bomber uruguaiano del Psg secondo il Giorno potrebbe ...