Cyrano su Rai 3 | Diretta prima puntata | L' Oceano del Sess0

Cyrano – L’amore fa miracoli : Massimo Gramellini ed Ambra Angiolini raccontano i sentimenti su Rai 3. Ospite Gianna Nannini : Ambra e Gramellini Un viaggio sentimentale in otto puntate attraverso la letteratura e le parole. Massimo Gramellini scandaglia gli impulsi del cuore in prima serata su Rai 3: si intitola Cyrano, L’amore fa miracoli il nuovo programma che condurrà a partire da stasera alle 21.15. “Il mio sogno è fare l’Alberto Angela dei sentimenti” ci aveva confidato lo scrittore e giornalista torinese, che in questo nuovo appuntamento ...

Cyrano : al via su RAI3 con Ambra Angiolini e Massimo Gramellini : Cyrano – L’amore fa miracoli: Ambra e Gramellini conduttori del nuovo programma di RAI3 Sarà la nuova coppia di conduttori formata da Ambra Angiolini e Massimo Gramellini a guidare Cyrano – L’amore fa miracoli, il nuovo programma di RAI3 al debutto questo venerdì, 23 marzo 2018. Nella nuova trasmissione della RAI che parla di sentimenti, […] L'articolo Cyrano: al via su RAI3 con Ambra Angiolini e Massimo Gramellini ...