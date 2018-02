M5S | Anzaldi | in partito serio Di Maio già via

M5S : Anzaldi - aumenta numero bugiardi - Di Maio si dimetta : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – “ aumenta numero bugiardi in futuro parlamento grazie a seggio blindato M5s: dopo Cecconi Martelli e Buccarella, anche Cozzolino. E Della Valle ha candidato suo segretario. Caro Di Maio , unico boomerang è per tasche cittadini. Con liste del genere un leader vero si dimetterebbe”. Lo scrive su twitter il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi , a proposito della lista pubblicata dalle Iene. ...

M5S : Anzaldi - verifica rimborsi grazie a riforma Madia - Cecconi votò contro : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – “L’inchiesta delle Iene su #RimborsopoliM5S nasce dalle rivelazioni di un ex attivista M5s. Per verifica re quali siano stati i contributi effettivamente versati, sia alcuni giornalisti che il partito di Di Maio hanno presentato istanza di accesso agli atti. Accesso reso possibile grazie al Foia – diritto di conoscere, introdotto dal Governo Renzi con la riforma della pubblica amministrazione ...

M5S : Anzaldi - problemi par condicio Iene? Mediaset ha tanti programmi : Roma, 10 feb. (AdnKronos) – “Se veramente i dubbi nascessero dal fatto che le Iene non sarebbero state ricondotte sotto una testata giornalistica per questa tornata elettorale, basterebbe mandare in onda l’inchiesta in uno dei tanti spazi informativi di Mediaset. C’è Matrix, condotto da un giornalista autorevole come Nicola Porro già da settimane impegnato a raccontare questa campagna elettorale come approfondimento ...