C' è tutto il dolore del mondo nelle foto finaliste al World Press Photo 2018

C'è tutto il dolore del mondo nelle foto finaliste al World Press Photo 2019 : I vincitori saranno annunciati il 12 aprile durante una cerimonia ad Amsterdam, ma quest'anno il premio fotogiornalistico più prestigioso del mondo, istituito dall'omonima organizzazione nel 1955, ha ...

“Il mio scroto zampillava sangue”. Parla al telefono con l’amante e sente dolore ai genitali. Poi abbassa lo sguardo e si rende conto di tutto. La storia è delle più traumatiche e fa venire la tremarella. Non è un film - è la verità : L’ha trovato seminudo sul letto mentre era al telefono con la sua amante. Così, accecata dalla furia più atroce, ha preso l’anello di fidanzamento che lui le aveva regalato, e le ha affettato lo scroto. Ragazzi, questa è una storia che fa venire la pelle d’oca. La donna ha usato il diamante che era sull’anello per affettare lo scroto dell’ex compagno traditore. Rachael Biscoe aveva preso un aereo per andare da Trevor Camp ma, quando è arrivata a ...

Investì Scarponi - tutto il suo dolore in una lettera scritta ai familiari del ciclista : Poche parole per chiedere perdono, poche parole per cercare di spiegare quanto fosse profondo il suo dispiacere. “In questi mesi vi ho pensato molto, anzi sempre, e vi chiedo perdono per tutto il male che, anche non volendo, vi ho...

Addio ad Azeglio Vicini. Il dolore di Totò Schillaci : 'Devo tutto a lui - è stato un padre' : ... mi ha fatto conoscere in tutto il mondo, ha creduto in me e se sono quello che sono l'80% del merito è di mister Vicini, spero che il mondo del calcio lo ricordi come merita. Era un allenatore di ...

Dolores O’Riordan - tutto pronto per i funerali : il toccante omaggio della sua città : Centinaia di persone hanno voluto rendere omaggio a Dolores O’Riordan, cantante dei Cranberries, alla camera ardente allestita ieri e oggi a Limerick, in Irlanda...

tutto il dolore di Rihanna : «Il calore perduto per sempre» : «Riposa in pace cugino… non posso credere che solo l’altra notte ti stringevo fra le mie braccia». Rihanna condivide su Instagram Tutto il suo dolore per la scomparsa del cugino Tavon Kaiseen Alleyne, che – secondo le ricostruzioni – stava camminando nell’area di St. Michael a Barbados intorno alla 19 del 26 dicembre, quando è stato raggiunto da diversi colpi di pistola. Li avrebbe sparati un uomo, non è ancora identificato. Il ...

Si rompe la spalla ma scia tutto il giorno. Lo strano caso studiato nel mondo della famiglia Marsili che non sente il dolore : Una famiglia italiana, 3 generazioni, un segreto custodito da una mamma 78enne, le sue due figlie di mezza età e i 3 figli-nipoti (2 maschi e una femmina di 24, 21 e 16 anni). A unirli uno strano caso: sono insensibili al dolore. Al punto che una delle donne affette da questa rarissima sindrome ha rotto la spalla mentre sciava e ha continuato imperterrita ad andare sulla neve per tutto il pomeriggio, poi ha guidato fino a casa e solo il ...