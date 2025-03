Oasport.it - LIVE Bronzetti-Sakkari 3-6, 7-5, 4-6, WTA Miami 2025 in DIRETTA: l’azzurra lotta ma si arrende alla greca

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00.38ha faticato molto specialmente con il dritto, con cui ha commesso qualche regalo di troppo. Lasi è salvata specialmente con il servizio, colpo da cui ha ricavato 10 ace e molti punti nei momenti complicati dell’incontro.00.36 Grande partita diche dopo un primo set troppo veloce ha fatto partita pari con Maria, ex numero 3 del ranking WTA.hato punto a punto con lacon la differenza che è stata fatta dai dettagli e da alcuni centimetri che non hanno sorriso al.00.34 6-3, 5-7, 6-4 Gioco, partita ed incontro Maria: termina lungo il rovescio diche alza bandiera bianca dopo quasi 3 ore.A-40 Si ferma appena sotto il nastro l’accelerazione dal centro diche per la disperazione lascia andare la racchetta.