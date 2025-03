Oasport.it - Monaco: “Alcaraz non ha risolto i problemi, Rune non mi convince. Musetti ha un buon tabellone”

Nella puntata odierna relativa ai tornei ATP Masters 1000 statunitensi di TennisMania, andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo, è intervenuto Guido, giornalista di Eurosport, che ha parlato dei diversi momenti vissuti ad Indian Wells dae Draper, e dei tabelloni, maschile e femminile, di Miami.L’eliminazione in semifinale diad Indian Wells: “È chiaro che chiunque ami il tennis e conosca mediamente il tennis non può non esaltarsi per alcune giocate o per momenti delle partite di, al tempo stesso sono stato uno di quelli che ha sottolineato fin da subito anche le sue lacune, ed ultimamente non ci sono andato giù per niente leggero. Poi arriva Indian Wells, dove è a casa, e sembra aver ritrovato unaa vena. In realtà gioca due set veramente incomprensibili, sinceramente, perché poi il 6-4 finale inganna un po’, ma è un 6-1 senza veder palla, ed un 6-2, insomma, è un set dove è andato sotto di due break, e quindi al netto della straordinaria qualità e livello di Draper, del quale forse ancora prima di tanti altri, ho sempre detto che vale i primi cinque, e forse mi sono tenuto anche piuttosto prudente, poi lo vedremo nei prossimi mesi, ma comunque entrare in campo in quel modo non ha tante giustificazioni, poi ho letto una sua dichiarazione, parlo di, dove diceva che lui fin dal riscaldamento si sentiva molto male, non sentiva la palla, è stato diversi minuti a parlare con Ferrero sulla cyclette post allenamento prima della semifinale perché era molto, molto scontento“.