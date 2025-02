Bergamonews.it - Quel tratto di strada maledetto sulla Statale 42: quattro morti in incidenti fotocopia

Leggi su Bergamonews.it

Poche centinaia di metri, dinamiche pressoché identiche:didella42 del Tonale e della Mendola dove si incrociano i confini di Albano Sant’Alessandro, Brusaporto e Seriate, dal 2021 a oggi è stato teatro di tremortali nei quali hanno perso la vitapersone.L’ultimo in ordine temporale èlo di sabato mattina all’alba, poco dopo le 5.30: una 500 XL bianca con alla guida Leonardo Longaretti, studente di 24 anni che sta viaggiando in direzione Trescore Balneario, all’improvviso e per cause ancora in fase di accertamento invade la corsia opposta, si scontra frontalmente con un furgone guidato da Bel Gassem Jandaoui, ambulante 56enne di origine marocchina, è prende fuoco.Nessun segno sull’asfalto dimostrerebbe frenate da parte della 500 XL: il 24enne potrebbe quindi aver accusato un malore o un colpo di sonno.