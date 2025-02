Sport.quotidiano.net - Juve, carica Motta: “C’è entusiasmo, con l’Inter la più importante del campionato”

Leggi su Sport.quotidiano.net

Torino, 15 febbraio 2025 –-Inter non è mai una partita come le altre, anche se non vale lo Scudetto. Troppo il ritardo dei bianconeri, ma la rincorsa ai quattro posti Champions non consente passi falsi, soprattutto se l’Italia non avrà cinque squadre qualificate tramite il ranking. Il derby d’Italia, in certi casi vale una stagione: da una parte c’è lache prova a dare ulteriore continuità alle recenti vittorie, dall’altro c’èche vuole fare di tutto per superare il Napoli. Insomma, i temi sono tanti e, come normale che sia, è consapevole dell’importanza della sfida. La più rilevante di tutto il: “Stiamo bene. La cena di squadra.” ? Momento positivo per la, la serie di vittorie ha datoe la squadra arriva alla sfida conin buona condizione.