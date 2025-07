Milan mercato bollente | tra Jashari Pubill e il sogno Vlahovic Spunta un nuovo nome

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella giornata di oggi, giovedì 17 luglio 2025: tra campionato e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, mercato bollente: tra Jashari, Pubill e il sogno Vlahovic. Spunta un nuovo nome

Milan, Boban: “Mercato? C’era un accordo con Maldini. Con Furlani cose strane” - Zvonimir Boban, ex centrocampista ed ex dirigente del Milan, ha rivelato come andava il calciomercato ai tempi in cui era in società

Mercato Milan, emergenza difesa: Thiaw e Tomori in uscita, ecco i nomi di Moncada - La cronica emorragia di gol incassati dal Milan impone una decisa inversione di rotta nel prossimo mercato estivo: Thiaw e Tomori ai saluti?

Milan Bologna, Furlani su Conceicao: «Vincesse due trofei nella stessa stagione eguaglierebbe Ancelotti e va tenuto in considerazione. DS e mercato…» - Milan Bologna, Furlani AD dei rossoneri, ha parlato nell’immediato pre-partita della sfida: le sue dichiarazioni Intervenuto a Sky prima di Milan-Bologna, Giorgio Furlani, AD del club rossonero, ha dichiarato: PAROLE – «Conceicao? Appena è arrivato ha vinto un trofeo e mercoledì può diventare il primo allenatore da Ancelotti a vincerne due nella stessa stagione.

Milan vicino a Jashari, ma il Brugge chiede di più: cosa manca per chiudere; Milan, estate bollente: Leao nel mirino dell’Atletico, Theo verso l’addio; Ricci, Jashari e un altro obiettivo: le nuove mosse di Tare per il centrocampo del Milan.

Jashari al Milan, arriva l’indizio ufficiale: il punto sul centrocampo rossonero - Il Milan, tuttavia, sabato sera – salvo clamorosi colpi di scena – partirà per la tournée senza di lui. calciomercato.it scrive

In Belgio ci sperano: Jashari più vicino a restare. Il Milan aspetta 'l'assist' dell'Inter - I rossoneri non alzeranno la proposta, il Bruges pero vuole chiudere per Stankovic che sarebbe proprio l'erede dello svizzero ... Come scrive msn.com