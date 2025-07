Mortal Kombat 2 il trailer ufficiale italiano del sequel insieme a un teaser parodia con Johnny Cage Karl Urban

Promozione partita per Mortal Kombat II, nei cinema italiani dal 23 ottobre, con il primo trailer ufficiale. L'adattamento dell'omonima saga di videogiochi continua, e c'è anche un ironico teaser-parodia, tutto dedicato al Johnny Cage interpretato da Karl Urban. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Mortal Kombat 2, il trailer ufficiale italiano del sequel, insieme a un teaser parodia con Johnny Cage / Karl Urban

Il teaser trailer di Mortal Kombat 2 rende omaggio al personaggio di Johnny Cage, interpretato nel film da Karl Urban, consegnandoci un montaggio da action movie anni '90. - facebook.com Vai su Facebook

In attesa del trailer di domani di MORTAL KOMBAT II, una piccola conferma che sì, il Johnny Cage di Karl Urban sarà il "grande attore" che ci aspettiamo! #Cinema #MortalKombat Vai su X

