Ex Ilva approvata l’Aia per l’acciaio di Taranto

Per l’ ex Ilva arriva un po’ d’ossigeno. E’ stata approvata l’Aia (Autorizzazione integrata ambientale) per la produzione dell’ acciaio di Taranto. L’annuncio è arrivato dal ministro per le Imprese e il made in Italy Adolfo Urso nel corso del Congresso della Cisl, che ha accolto con un fragoroso applauso la notizia. “Mi è appena arrivato un messaggio: l’ Aia per l’ ex Ilva è stata rilasciata pochi minuti fa. Lo stabilimento di Taranto è salvo, la siderurgia in Italia è salva, la industrie continueranno ad avere l’ acciaio “. Poco prima il ministro aveva spiegato che si tratta di “un’ Aia provvisoria, ponte, prima che ci venga approvato dai Comuni il piano di decarbonizzazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ex Ilva, approvata l’Aia per l’acciaio di Taranto

In questa notizia si parla di: ilva - taranto - approvata - acciaio

Allarme di Urso: “Altoforno ex Ilva compromesso". Rischio cassa integrazione e stop produzione a Taranto - Gravi danni strutturali all’altoforno 1 dell’ex Ilva di Taranto dopo l’incidente del 7 maggio. Il ministo delle Imprese: “Impianto compromesso, rischio cassa integrazione e forte calo della produzione”.

Anomalie istituzionali: Urso critica la gestione del sequestro all'ex Ilva di Taranto - "Siamo di fronte a una gravissima anomalia istituzionale. I documenti resi noti oggi dimostrano che la Procura ha fornito informazioni non corrispondenti al vero.

Ex Ilva di Taranto: produzione ridimensionata, Urso annuncia interventi di cassa integrazione - "Avevamo detto che era necessario fare le attivitĂ di messa in sicurezza dell'impianto " dell'ex Ilva di Taranto.

Quindi Urso, caro Ministro, la riunione ad oltranza per decidere in 48 ore e per forza, era un ricatto o un bluff!? Così come.. "o si firma l'AIA il 10 luglio o i Sindaci si assumono la responsabilità di 15000 disoccupati"?! #Vergogna! 'Ad oltranza va difesa #Taranto" - facebook.com Vai su Facebook

Il ministro Urso annuncia: Approvata l'Aia per l'ex Ilva, l'impianto è salvo; Ex Ilva, annuncio di Urso: Approvata autorizzazione integrata ambientale, stabilimento è salvo; Ex Ilva, Urso: «Approvata l'Autorizzazione integrale ambientale, lo stabilimento di Taranto è salvo». Il dossi.

Ex Ilva, approvata l’Aia per l’acciaio di Taranto - L'annuncio del ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso sul via libera all'Autorizzazione integrata ambientale: "Lo stabilimento e la siderurgia in Italia sono salvi". lapresse.it scrive

Ex Ilva, Urso: «Approvata l'Autorizzazione integrale ambientale, lo stabilimento di Taranto è salvo» - «Mi è appena arrivato il messaggio che l'Aia», l'Autorizzazione integrata ambientale per l'ex Ilva di ... Come scrive msn.com