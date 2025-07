Jennifer Lopez pronta a infiammare Lucca | preparativi straordinari per il concerto show

Lucca, 17 luglio 2025 – Manca pochissimo al grande evento.  È pronta l'organizzazione logistica straordinaria organizzata dal Comune di Lucca e da Lucca Plus in occasione del concerto di Jennifer Lopez che si terrà sugli spalti delle Mura lunedì 21 luglio prossimo per il Lucca Summer Festival. Il 21 luglio arriva J-LO. Già oltre 15mila biglietti I provvedimenti, per far fronte al grande afflusso di pubblico atteso, vanno dalla chiusura al transito anche pedonale di viale Carducci e dell'area di prefiltraggio est (viale Repubblica, viale Cavour fino a piazzale Risorgimento escluso) dalla mezzanotte di lunedì 21 fino alle 6 di martedì 22 luglio - stesso orario di chiusura per il sottopasso di viale San Concordio, allo stop alle auto a Porta San Pietro, area di piazzale Risorgimento, viale Regina Margherita, viale Cavour fino agli incroci con via Montanara esclusa dalle 8 del 21 alle 3 del 22. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Jennifer Lopez pronta a infiammare Lucca: preparativi straordinari per il concerto show

Jennifer Lopez in Italia: Quanto Costa Veramente un Selfie con JLo al Lucca Summer Festival? - Preparate i portafogli! L'unica data italiana del tour 'Up All Night Live' di Jennifer Lopez a Lucca offre biglietti VIP e l'opportunità di una foto.

Jennifer Lopez, in concerto a Lucca il 21 luglio: 1.400 euro per un selfie - (Adnkronos) – Costa caro un selfie con Jennifer Lopez: ben 1.400 euro per una foto con la popstar. Il ritorno sulle scene internazionali di JLo, con il tour mondiale 'Up All Night Live', farà tappa anche in Italia, il 21 luglio al Lucca Summer Festival, per la sua unica data italiana.

Jennifer Lopez al Lucca Summer, 1400 euro per un selfie con la star. Tutti i prezzi - Lucca, 21 maggio 2025 – Un selfie con JLo? Può costare fino a 1953 euro. Sì, avete letto bene: millenovecentocinquantatré euro per una foto accanto alla popstar.

«Il 12 agosto, Jennifer Lopez accenderà Cala di Volpe come solo lei sa fare. » Quest'estate la Costa Smeralda si prepara a una serata che promette di lasciare il segno: Jennifer Lopez sarà la star indiscussa del Gala Night al Cala di Volpe, l'evento più esclusi

