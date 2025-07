Lookman l’Inter presenta la prima vera offerta ufficiale! – Sky

La notizia piĂą rilevante di oggi sul fronte mercato arriva da Milano: l’Inter ha presentato un’offerta ufficiale all’Atalanta per Lookman. Dopo settimane di contatti e sondaggi, il club nerazzurro ha deciso di accelerare e mettere sul tavolo una proposta concreta per l’esterno offensivo nigeriano. PASSI AVANTI – Ademola Lookman rappresenta uno dei principali obiettivi della dirigenza per rafforzare il reparto avanzato a disposizione di Cristian Chivu. Lookman, reduce da un’altra stagione da protagonista, ha attirato l’interesse di diversi club europei. Tra questi c’è anche l’ AtlĂ©tico Madrid, che da tempo segue il giocatore con attenzione, ma secondo quanto filtra, avrebbe dato prioritĂ alla pista italiana, affascinato dall’idea di vestire la maglia nerazzurra. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lookman, l’Inter presenta la prima vera offerta ufficiale! – Sky

