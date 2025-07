State buttando l’oro dell’estate | la buccia del cocomero è buonissima e non lo sapete

La buccia del cocomero, spesso scartata senza pensarci, è in realtĂ un tesoro nutrizionale che merita di essere valorizzato. Ricca di proprietĂ benefiche, questa parte del frutto offre vantaggi sorprendenti per la salute e può essere utilizzata in modi gustosi e creativi. Essa è una fonte eccellente di fibre, vitamine e minerali. Contiene elevate quantitĂ di vitamina C e vitamina A, essenziali per rafforzare il sistema immunitario e favorire la salute della pelle e della vista. Inoltre, è ricca di citrullina, un amminoacido che supporta la salute cardiovascolare, migliorando la circolazione sanguigna e riducendo la pressione arteriosa. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - State buttando l’oro dell’estate: la buccia del cocomero è buonissima (e non lo sapete)

In questa notizia si parla di: buccia - cocomero - state - buttando

Buccia di cocomero: 5 ricette per utilizzarla in cucina (e ... - greenMe - Se volete conservare la buccia di anguria potrete utilizzarla in alcune ricette anti- Riporta greenme.it

Bucce di anguria, non buttarle via! Sono preziose e si possono ... - Dell’anguria – o cocomero – non si butta via niente, nemmeno la buccia o i semi. greenme.it scrive