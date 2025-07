Amadeus lascia il nove | l’indiscrezione boom sbanca i social i Sbuca Mediaset | cosa sta succedendo

Amadeus ha sbagliato tutto, da quando è al canale Nove non fa più ascolti, adesso trasloca: Rai e Mediaset si preparano al grande ritorno A dodici mesi dal suo sorprendente addio alla Rai, Amadeus potrebbe essere nuovamente pronto a cambiare casa. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, il conduttore sarebbe vicino alla rottura anticipata del contratto che lo lega a Warner Bros. Discovery, firmato con entusiasmo ma che, finora, non ha restituito i risultati auspicati. Il suo sbarco sul Nove era stato accolto come una svolta epocale per la TV generalista, ma l’impatto sul pubblico è stato più tiepido del previsto. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Amadeus lascia il nove: l’indiscrezione boom sbanca i social i Sbuca Mediaset: cosa sta succedendo

