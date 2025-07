Rauol Bova e Rocìo Munoz Morales | Ecco Perchè Si Sono Lasciati!

Scopri gli ultimi retroscena sulla presunta rottura tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales: tradimenti, silenzi e il dubbio che la favola sia finita per sempre. Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales: amore al capolinea?. Hanno fatto sognare milioni di fan con il loro amore da film, ma oggi il loro legame sembra appeso a un filo. Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, dopo 14 anni di passione e due figlie, starebbero vivendo la loro stagione più buia. Le voci di crisi si rincorrono sui social e sui giornali di gossip come un'onda che non accenna a fermarsi. E il loro silenzio? È come benzina sul fuoco. A dare il primo colpo è stato Alessandro Rosica, noto investigatore del gossip online.

