Binaghi | Atp Finals a Torino anche nel 2026 Governance se sono il problema tolgo il disturbo

Torino, 17 luglio – ''La notizia, sebbene non sia completamente soddisfacente per il sindaco Lo Russo, è che sono stato autorizzato dalle Atp a dire che, se rimangono in Italia, anche nel 2026 le Nitto Atp Finals si disputeranno a Torino''. Ad annunciarlo, oggi a Torino, il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, in occasione della presentazione del masterplan dell'edizione 2025 della kermesse che si è svolta nel capoluogo piemontese. “Per quanto riguarda i numeri – ha precisato il numero uno della federazione – un anno fa nello stesso periodo erano stati venduti 142.997 tagliandi, mentre oggi si è già arrivati a quota 149. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Binaghi: “Atp Finals a Torino anche nel 2026. Governance, se sono il problema tolgo il disturbo”

