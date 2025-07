Hai fatto sognare tutti noi Lutto per Cristina D’Avena lacrime e dolore | Non ti dimenticherò

È un lutto che riporta indietro nel tempo intere generazioni, quello che ha colpito il mondo della televisione italiana con la scomparsa di una delle menti più geniali del panorama dell’intrattenimento per ragazzi. La morte dell’uomo che diede vita a Uan, il pupazzo rosa che ha fatto sognare milioni di bambini tra gli anni Ottanta e Novanta, segna la fine di un’epoca per quanti sono cresciuti con i pomeriggi di “Bim Bum Bam”. Dietro quel sorriso buffo e il ciuffo fucsia c’era una macchina dell’immaginazione che, con creatività e dedizione, ha scritto un capitolo indelebile nella storia della televisione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Il sindaco Nargi saluta l’Avellino Basket: “Usciti a testa alta, ci avete fatto sognare” - In seguito all’eliminazione della squadra cittadina dai play-in del campionato, il sindaco di Avellino, Laura Nargi, ha voluto rivolgere un messaggio pubblico agli atleti e alla comunità sportiva.

Addio a un’icona! Dal cinema alla tv, con i suoi ruoli ha fatto sognare generazioni intere - Il mondo del cinema e della televisione dice addio a una delle interpreti più longeve e rispettate del panorama hollywoodiano.

“Hai fatto sognare tutti noi”. Cristina D’Avena piange la scomparsa di un mito - Ci sono suoni e immagini che definiscono un’epoca. Quelle risate contagiose, quelle voci familiari, quei personaggi di peluche che sembravano usciti da un sogno e invece abitavano ogni pomeriggio i televisori di milioni di bambini.

Il lutto per Oliviero Toscani, Benetton: «Continua a sognare»; Totò Schillaci, la moglie Barbara Lombardo a Verissimo: «La sua morte è stata un lutto troppo forte. Sto inizi; L'Italia piange Totò Schillaci. In migliaia ai funerali per l'ultimo saluto - Palermo, sugli spalti omaggio dei tifosi in ricordo di Totò Schillaci.

Lutto per Gianni Morandi, è morto lo storico manager Luigi Zannoni: “Insieme per 40 anni, grazie per tutto quello che hai fatto per me” - "Mi mancherà moltissimo": il cantante saluta sui social l'uomo che è stato al suo fianco per quarant'anni di carriera ... Secondo ilfattoquotidiano.it