MotoGP Martin torna in pista a Brno e si rimangia l’addio ad Aprilia | Rimango anche nel 2026

"Sono felice di dire che continuerò in Aprilia nel 2026. Mi hanno negato di attivare quella clausola, li capisco". Ha esordito così in conferenza stampa Jorge Martin, campione del mondo in carica e pilota dell'Aprilia che quest'anno ha corso solo metà gara in Qatar prima di cadere e rimediare un infortunio che l'ha tenuto fermo per diversi mesi. Martin tornerà in pista domani nel weekend di Brno mettendo fine alla querelle iniziata dopo aver annunciato l'addio a fine maggio. Martin ha già fatto qualche test nella scorsa settimana dopo mesi di stop forzato. "Avrei potuto portare avanti questa battaglia – ha detto il pilota nella sua conferenza stampa – ma nella vita bisogna prendere decisioni e ho scelto di rimanere in Aprilia per un'altra stagione.

MotoGp, Rivola: “Tempi di recupero di Martin indefiniti, nessun sostituto in Aprilia” - Bologna, 24 aprile 2025 – Jorge Martin è stato dimesso dall’ospedale qualche giorno fa e sabato potrà tornare in Europa con un aereo medico.

Jorge Martin ha fatto sapere all’Aprilia che potrebbe andare via, sullo sfondo c’è l’Honda - Jorge Martin, campione del mondo in carica della Moto Gp, potrebbe lasciare l’Aprilia al termine della stagione 2025.

Motogp, Jorge Martin vuole già lasciare Aprilia? Lo spagnolo medita di esercitare una clausola per liberarsi - Finita prima ancora di cominciare? Jorge Martin avrebbe intenzione di lasciare l’ Aprilia al termine di questa stagione approfittando di una clausola del contratto che svincola il pilota qualora dopo sei gare non sia in lizza per competere per il mondiale.

