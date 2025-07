Siderurgico di Taranto | approvata l’autorizzazione integrata ambientale Ministero dell' Ambiente

Il ministero dell'Ambiente ha concesso l'Aia per l'ex Ilva.

Clima, il Ministero dell’Ambiente investe ancora sui giovani di Youth4Climate - TORINO (ITALPRESS) – L’Italia conferma il proprio impegno nel sostenere le nuove generazioni come protagoniste della transizione ecologica ed energetica globale.

Rinnovabili, Tar del Lazio: “Il ministero dell’Ambiente deve rivedere il decreto sulle Aree idonee” - Il ministero dell’Ambiente ha due mesi di tempo per elaborare un nuovo decreto nazionale Aree idonee e “rieditare i criteri” per l’individuazione di quelle dove poter installare impianti rinnovabili.

Legge sulla caccia, il dirigente del ministero all’Ambiente ammette: “Articoli in contrasto con la direttiva Ue” - Il disegno di legge che punta a stravolgere la legge che tutela la fauna selvatica e per il prelievo venatorio (157/92), a sorpresa, non è stato presentato al Consiglio dei ministri di lunedì 19 maggio.

TARANTO - Il Ministero dell’Ambiente e quello per le Imprese e Made in Italy rinviano di una settimana l’appuntamento decisivo sul futuro ambientale dello stabilimento siderurgico. La decisione accoglie le richieste degli enti locali pugliesi - facebook.com Vai su Facebook

Siderurgico di Taranto: approvata l’autorizzazione integrata ambientale; Tavolo ex Ilva: decisione rinviata al 31 luglio. Nuovo vertice dopo consiglio comunale di Taranto; Ex Ilva, intesa sull'accordo rinviata al 15 luglio.

Ex Ilva, Urso apre il dossier del gas: lunedì 21 tavolo al ministero - Si prepara un passaggio cruciale per il futuro dell’ex Ilva e per l’intero polo siderurgico di Taranto. Scrive informazione.it

Taranto, domani la conferenza sull’AIA all’ex Ilva: cresce la pressione sul sindaco Bitetti - A Roma, domani, il Ministero dell’Ambiente ospiterà la conferenza dei servizi per il rilascio della nuova AIA all’ex Ilva di Taranto. Segnala trmtv.it