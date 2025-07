Spavento allo svincolo per la superstrada | violento scontro tra due auto

MESAGNE - Risulterebbero feriti in modo lieve due occupanti di altrettante auto, coinvolte in un incidente stradale verificatosi nel primo pomeriggio di oggi, gioved√¨ 17 luglio, a Mesagne. √ą quanto¬†accaduto sul ponte¬†che da via Brindisi porta¬†alla zona industriale e commerciale della citt√†. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: auto - spavento - svincolo - superstrada

Violento impatto tra auto e scooter in città, spavento per un giovane - BRINDISI - Incidente stradale avvenuto venerdì 9 maggio, intorno alle 15:00, in viale Aldo Moro a Brindisi, all'altezza dell'incrocio con via Giuseppe Di Vittorio.

Violento impatto tra auto e scooter in città, spavento per un giovane - BRINDISI - Incidente stradale avvenuto venerdì 9 maggio, intorno alle 15:00, in viale Aldo Moro a Brindisi, all'altezza dell'incrocio con via Giuseppe Di Vittorio.

Travolge auto e tira dritto: spavento, nella notte, per un giovane automobilista - Un automobilista gli è piombato addosso. Poi ha tirato dritto, senza sincerarsi delle sue condizioni.

Spavento allo svincolo per la superstrada: violento scontro tra due auto; Spavento allo svincolo per la superstrada: violento scontro tra due auto; Tre auto coinvolte nello scontro sulla 274, una si ribalta: donna in codice rosso.

Auto contromano sull'Ascoli-Mare: paura in superstrada FOTO - Spavento oggi (venerdì 29 dicembre) all'ora di pranzo sul raccordo autostradale dell'A14, meglio conosciuto come superstrada Ascoli- Scrive corriereadriatico.it

Tragedia in superstrada a Serrapetrona: un'auto perde il controllo e si ... - Drammatico incidente stradale in superstrada a Serrapetrona: un'auto si è schiantata all'altezza dell‚Äôuscita di Caccamo e un uomo di 51 anni residente a Bergamo è morto. Come scrive corriereadriatico.it