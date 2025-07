La dodicesima tappa del Tour de France 2025 è stata dominata da Tadej Pogacar. La prima vera tappa sui Pirenei, con arrivo ad Hautacam, è stata conquistata dal fuoriclasse sloveno che, nei primi chilometri di salita, ha staccato gli avversari, involandosi in solitaria verso l’arrivo. Si tratta della terza vittoria in questa edizione della Grande Boucle per il giĂ tre volte vincitore della corsa francese. Il campione del mondo in carica si riprende così anche la maglia gialla che gli era stata sottratta da Ben Healy. Domani la cronoscalata con arrivo a Peyragudes potrebbe nuovamente rappresentare terreno di conquista per il corridore del Team UAE Emirates XRG che ha giĂ sbaragliato la concorrenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Pogacar tutto cuore dopo il trionfo ad Hautacam: “Dedico la vittoria a Samuele Privitera”