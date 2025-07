L’AGIS (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo) ha ufficialmente dato il via alle celebrazioni per il suo 80° anniversario, presentando oggi un articolato calendario di eventi che animeranno l’autunno 2025 fino al giorno dell’anniversario di fondazione. L’annuncio è stato dato durante una conferenza stampa che ha visto la partecipazione di importanti rappresentanti delle istituzioni e del mondo culturale. Tra i protagonisti dell’incontro: il Sottosegretario alla Cultura On. Gianmarco Mazzi, la Sen. Lucia Borgonzoni, il Presidente dell’AGIS Francesco Giambrone, il Presidente della SIAE Salvatore Nastasi e la Rettrice dell’Università IULM Valentina Garavaglia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - AGIS festeggia 80 anni di storia con un ricco programma di eventi: presentato il logo celebrativo creato dagli studenti IULM