Infortunio sul lavoro in un cantiere | operaio ferito a Lanciano

Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi, 17 luglio, a Lanciano. Un operaio è rimasto ferito ed è stato trasportato in elisoccorso a Chieti. L'episodio è avvenuto in un cantiere in contrada Marcianese, dove un operaio ha riportato lo schiacciamento di un braccio. Secondo una prima. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Grave infortunio sul lavoro: un operaio di 53 anni resta schiacciato da un mezzo meccanico. Le sue condizioni sono purtroppo serie. L’incidente in una cava nella zona di Morolo - Un altro grave infortunio sul lavoro quello accaduto in provincia di Frosinone questa mattina, quando un operaio 53enne è rimasto gravemente ferito mentre lavorava in una cava situata lungo la via Morolense, nel territorio di Morolo.

Grave infortunio sul lavoro, operaio resta schiacciato da un mezzo meccanico - Ancora un grave infortunio sul lavoro in un'azienda della provincia di Frosinone. Questa mattina a rimanere seriamente ferito è stato un 53enne mentre si trovava al lavoro in in cava su via Morolense nel territorio di Morolo.

Infortunio mortale sul lavoro a Carrara: operaio schiacciato dal mezzo pesante che stava manovrando - Aveva 59 anni, era un operaio ed è morto stamani, proprio nella giornata contro gli infortuni sul lavoro, in una cava per l'estrazione del marmo a Carrara L'articolo Infortunio mortale sul lavoro a Carrara: operaio schiacciato dal mezzo pesante che stava manovrando proviene da Firenze Post.

**CACCAMO: La morte di Samuel Scacciaferro a Menfi. Il cordoglio della città ** La famiglia di Samuel Scacciaferro, il giovane operaio di appena 26 anni tragicamente deceduto ieri in un cantiere per la costruzione di un impianto fotovoltaico a Menfi, intende e - facebook.com Vai su Facebook

INCIDENTE SUL LAVORO A LANCIANO: OPERAIO FERITO AL BRACCIO IN UN CANTIERE, TRASPORTATO IN OSPEDALE - LANCIANO – Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi a Lanciano (Chieti) presso un cantiere dove un operaio ha riportato lo schiacciamento di un braccio. Da abruzzoweb.it

Biella, infortunio sul lavoro in un cantiere in strada