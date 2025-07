Leggende Pokémon | Z-A sarà giocabile alla Gamescom 2025 svela Game Freak

Leggende Pokémon: Z-A si prepara a diventare uno dei protagonisti più attesi della Gamescom 2025, dove sarà finalmente giocabile grazie ad una demo hands-on aperta al pubblico. La notizia arriva direttamente da The Pokémon Company e da Game Freak, che hanno confermato la presenza del titolo alla celebre fiera videoludica di Colonia, in programma dal 20 al 24 agosto. Sarà un’occasione imperdibile per provare in anteprima uno dei titoli Pokémon più ambiziosi degli ultimi anni. Il nuovo gioco, in arrivo il 16 ottobre su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, ci riporterà nella regione di Kalos, più precisamente nella città di Lumiose, ora trasformata in un ambiente urbano futuristico e ricco di dettagli da esplorare. 🔗 Leggi su Game-experience.it

