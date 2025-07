Assolo Pogacar sull'Hautacam si prende vittoria e maglia gialla | Vingegaard cede Evenepoel svanisce

Assolo di Pogacar sull'Hautacam, la prima grande salita sui Pirenei di questo Tour de France. Il capitano UAE si è preso la vittoria di tappa e la maglia gialla, dando una risposta importante dopo lo spavento per la caduta di Tolosa. Domani la cronoscalata, che potrebbe essere una seconda spallata micidiale e che scatta con distacchi abissali: Pogacar a +3'30" da Vingegaard e a +4'45" da Evenepoel. 🔗 Leggi su Fanpage.it

