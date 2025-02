Lanazione.it - Santa Maria a Monte, picchia la compagna. Denunciato un 38enne

(Pisa), 14 febbraio 2025 – Violenza e sopraffazione. Percosse, minacce e umiliazioni in un crescendo volto a limitare e controllare la libertà della ex. Con queste terribili accuse undiè statodai carabinieri della stazione di piazza della Vittoria al termine di una indagine scaturita dalla denuncia presentata dalla vittima il 10 febbraio scorso. La denuncia è scattata nella mattinata di ieri per il reato di maltrattamenti in famiglia. L’indagine, condotta dai militari dell’Arma con il supporto della task force specializzata per il contrasto alle “violenze di genere”, ha permesso di far luce su una serie di gravi episodi di violenza. Il lavoro dei carabinieri diha preso avvio in seguito alla denuncia presentata il 10 febbraio dalla exdell’uomo.