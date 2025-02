Spazionapoli.it - Verso Napoli-Lazio, Baroni perde un titolare: ko dopo pochi minuti

Leggi su Spazionapoli.it

In attesa del match di questa sera trae Udinese, da Roma giungono buone notizie per Conte:un.Sembra essere finito sotto una buona stella ildi Antonio Conte: nonostante il pareggio subito allo scadere contro la Roma grazie al super gol di Angelino, i partenopei hanno confermato i tre punti di vantaggio sull’Inter, caduta fragorosamente nel recupero del Franchi contro la Fiorentina.Questa sera gli uomini di Conte avranno la possibilità di portarsi a +6, almeno per 24h, ma troveranno di fronte un’Udinese desiderosa di togliersi velocemente dalle zone più calde della classifica. La prossima settimana poi, sul cammino delci sarà l’ottimadi, una delle note più liete del campionato: i biancocelesti sono di scena in casa contro il Monza, ma in vista dipotrebbero dover rinunciare ad uno dei pezzi pregiati dell’argenteria.