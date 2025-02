Ilgiorno.it - Arrivano i droni: "Monitoriamo la situazione"

Il nuovo sottopasso crea file e problemi. Il semaforo non aiuta a fluidificare il traffico, i disabili restano tagliati fuori dalla città, sedal viale Santa Maria e ciclisti e pedoni hanno percorsi a ostacoli. "Da domani e per quindici giorni – comunica l’assessore Giorgio Pagliari (nella foto) – ci saranno iche controlleranno quello che succede. Poi i dati raccolti verranno consegnati all’ingegner Massimo Percudani, che trarrà le sue conclusioni e ci presenterà un piano d’azione. Stiamo lavorando per risolvere tutti i problemi". È stata per ora tolta la fermata davanti al liceo di sette autobus su quattordici. "Per il semaforo c’era un malfunzionamento per chi usciva dal parcheggio della Buca che fermava tutti gli altri, cosa che abbiamo sistemato - rimarca l’assessore -.