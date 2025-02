Lapresse.it - Florida, polizia a cavallo insegue e ferma un presunto spacciatore

Immagini che sembrano prese da un film western quelle diffuse dall’ufficio dello sceriffo di Jacksonville, in(Usa): due agenti della, in sella ai loro cavalli, inseguono eno un sospettodi droga. Nel video, registrato dalla bodycam degli agenti, si vede il sospettato fuggire a piedi dopo aver presumibilmente consegnato stupefacenti, avviando un inseguimento di circa 400 metri. Ildi servizio Nash, con in sella l’agente Cassie Haire, si è lanciato al galoppo in azione, e nel giro di pochi minuti è riuscito a raggiungere ere il sospettato.