Liberoquotidiano.it - Maurizio Casasco: entro l'estate possibile ridurre la seconda aliquota Irpef al 33%

"Antonio Tajani e il dipartimento Economico di Forza Italia hanno sempre sostenuto che serve attenzione al ceto medio. Già nel documento di settembre 2024 agli stati generali dell'economia avevamo avanzato la proposta dil'dal 35 al 33% per i redditi fino a 60mila euro lordi annui, compatibilmente con le risorse". Così, responsabile economico di Forza Italia, intervistato da Affaritaliani.it. "Era ed è un segnale importante di indirizzo - prosegue - e siamo perfettamente in linea con il vice-ministro Leo, che stimo molto, e con la politica fiscale che sta portando avanti. Le risorse del concordato fiscale non sono entrate nella legge di bilancio, zero euro, e poi abbiamo il ravvedimento operoso che scade il prossimo 31 marzo. In funzione di queste risorse oggi la riduzione dell'di due punti al 33% per il ceto medio diventa una concreta possibilità di intervento.