Mister Movie | Guai per Bruno Vespa in Diretta cos’ha detto a Cinque Minuti

L’Usigrai, il sindacato dei giornalisti Rai, ha espresso una forte critica nei confronti dell’intervento didurante la trasmissione “” del 30 gennaio. Secondo il sindacato, l’affermazione disecondo cui “in ogni stato si fanno cose sporchissime, anche trattando con i torturatori, per la sicurezza nazionale” non rappresenta un approfondimento giornalistico adeguato per Rai1. L’Usigrai sottolinea che tali dichiarazioni non costituiscono informazione, ma piuttosto propaganda con sfumature autoritarie.Il sindacato dei giornalisti Rai controdopo l’arringa aIl sindacato insiste sulla necessità che la Rai e le redazioni di TG, GR e programmi forniscano ai cittadini un’informazione completa e chiara riguardo alle modalità e alle responsabilità legate agli eventi trattati.